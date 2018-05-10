Мэрия предлагает жестко штрафовать за нарушения правил благоустройства

Штрафы за загрязнение территории горадминистрация карельской столицы предлагает увеличить до 250 тысяч рублей.

Законопроект предусматривает административную ответственность за некоторые нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов, в том числе при проведении земляных и строительных работ, при сохранении и поддержании в чистоте нежилых зданий, сохранении зеленых насаждений и при поддержании порядка на территориях муниципальных образований.

Учитывая, что нарушения при проведении земляных работ, таких как отсутствие ограждений и прочих предупреждающих элементов, создают угрозу жизни и здоровью граждан, законопроект предлагает в случае таких нарушений накладывать административные штрафы на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 250 000 рублей. Предполагается наложение административных штрафов в тех же размерах при загрязнении территории поселений и городских округов при проведении строительных работ (складирование грунта, строительного и иного мусора в не предназначенных для этого местах).

Порча или уничтожение элементов озеленения на территориях общего пользования, в том числе газонов, цветников и иных территорий, занятых различными насаждениями, приведёт к наложению административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 20 000 рублей.

Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на озелененных территориях общего пользования, а также на иных территориях общего пользования (за исключением специально отведённых для этого мест), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

При повторном совершении указанных правонарушений размеры штрафов будут увеличиваться.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламентского Комитета по законности и правопорядку, сообщили в пресс-службе ЗС РК.