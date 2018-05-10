Библиотека №192 ищет тренера по шахматам и педагога раннего развития

Продолжается комплектование педагогических кадров на будущий учебный год. Не является исключением и библиотека №192 192 (ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2).

Напомним: бутовская библиотека №192 имеет статус информационного интеллект-центра.

Сейчас это учреждение ищет целый ряд педагогов-специалистов. В частности, библиотеке нужны тренер по шахматам и педагог, специализирующийся на проблемах раннего развития. Об этом библиотека №192 сообщила на своей страничке «ВКонтакте».

Все подробности можно узнать в самой библиотеке по телефону: 8-495-711-80-45