Американские ученые успешно протестировали революционный препарат от алкоголизма

В отличие от имеющихся аналогов, у нового изобретения не выявлены побочные эффекты.

Правда, тестирование пока прошло на червях и мышах, но в случае столь же успешных результатов при тестировании препарата на людях, JVW-1034 станет сенсацией и спасением миллионов страдающих от алкогольной зависимости людей.

Ученые из Техасского университета в Остине успешно протестировали на животных препарат, который, по их словам, может однажды помочь блокировать симптомы абстиненции (так называемую ломку при длительном воздержании от токсических для организма веществ — алкоголя, наркотиков и т.п.) и тягу к алкоголю.

На рынке уже есть средства, которые помогают людям бороться с алкогольной зависимостью, но для многих из них они не очень эффективны и имеют побочные эффекты. Новый препарат под названием JVW-1034 нацелен на другой спектр молекул в организме, поэтому пока, при тестировании на животных, очевидных побочных эффектов не было замечено.

Препарат JVW-1034 был назван в честь Джеймса Виргилия Ваггонера, выпускника Техасского университета, бизнесмена и филантропа, который пожертвовал средства для создания Центра исследований алкоголизма и наркомании имени Ваггонера в университете.

Ученые разработали особое соединение, которые взаимодействует с клеточным рецептором, обнаруженным в центральной нервной системе животных, — сигма 2. Другие исследователи показали, что этот рецептор задействован при кокаиновой зависимости. Ученые протестировали воздействие на него при алкоголизме.

Чтобы проверить JVW-1034 соединение, были созданы «похмельные» черви. В течение дня червям давали кормовую субстанцию, пропитанную алкоголем, а потом предлагали вкусную пахнущую пищевую добавку на другой стороне чашки Петри — то есть червям нужно было до нее доползти. Черви вместо активного передвижения к ней лишь вяло блуждали.

— Это пахло для них, как попкорн в кинотеатре, для человека, — сказала Луиза Скотт, участник эксперимента. — Нормальные (трезвые) черви довольно быстрые, но алкоголь делает их заторможенными.

Когда «похмельным» червям ввели JVW-1034, они снова мчались к любимому блюду, как черви, которые никогда не подвергались воздействию алкоголя. Эксперимент доказал, что целью JVW-1034 являлась рецепторная сигма 2, что позволяло выводить алкоголь из организма животных — червей, затем — мышей, быстро и успешно, без побочных эффектов.

— Очевидно, что существует потребность в ином и более совершенном лекарстве от алкоголизма, поэтому наш подход актуален. Наш препарат действует по такому пути, по которому, похоже, не работает ни один из современных антиалкогольных препаратов, — рассказал сайту Техасского университета cns.utexas.edu Джеймс Сан, ученый-химик, один из ведущих авторов новой статьи о препарате.

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