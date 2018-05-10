Чистая прибыль итальянской Enel в I квартале увеличилась на 18,9% — до €1,2 млрд

Итальянская энергетическая компания Enel увеличила чистую прибыль в январе—марте 2018 года на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €1,169 млрд, следует из отчетности компании.

Выручка составила €19,366 млрд, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налогообложения составила €2,009 млрд против €1,9 млрд за аналогичный период 2017 года (рост на 5,7%).

Показатель EBITDA увеличился на 3,1% и достиг €4,037 млрд

Чистый долг компании увеличился с начала года на 1,2% — до €37,871 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года (против €37,41 млрд на 31 декабря 2017 года).