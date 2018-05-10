Ещё
Чистая прибыль итальянской Enel в I квартале увеличилась на 18,9% — до €1,2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль итальянской Enel в I квартале увеличилась на 18,9% — до €1,2 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Итальянская энергетическая компания Enel увеличила чистую прибыль в январе—марте 2018 года на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €1,169 млрд, следует из отчетности компании.
Выручка составила €19,366 млрд, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до налогообложения составила €2,009 млрд против €1,9 млрд за аналогичный период 2017 года (рост на 5,7%).
Показатель EBITDA увеличился на 3,1% и достиг €4,037 млрд
Чистый долг компании увеличился с начала года на 1,2% — до €37,871 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года (против €37,41 млрд на 31 декабря 2017 года).
Итальянская компания Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия группы представлены в 35 странах, на пяти континентах, в том числе в России. Общая установленная мощность предприятий группы составляет порядка 85 ГВт.
Rambler News Service: последние новости
В Госдуме рассказали о планах расширить действие «закона Димы Яковлева» Никифоров: акционирование «Почты России» не повлияет на структуру собственности «Почта-банка» Филипп Генс стал президентом группы «Ланит»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80230
Медведев предложил Дворковичу новую должность106
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом66
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине184
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1220
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение