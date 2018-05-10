Итальянская энергетическая компания Enel увеличила чистую прибыль в январе—марте 2018 года на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €1,169 млрд, следует из отчетности компании.
Выручка составила €19,366 млрд, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до налогообложения составила €2,009 млрд против €1,9 млрд за аналогичный период 2017 года (рост на 5,7%).
Показатель EBITDA увеличился на 3,1% и достиг €4,037 млрд
Чистый долг компании увеличился с начала года на 1,2% — до €37,871 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года (против €37,41 млрд на 31 декабря 2017 года).
Итальянская компания Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия группы представлены в 35 странах, на пяти континентах, в том числе в России. Общая установленная мощность предприятий группы составляет порядка 85 ГВт.