Трассу Екатеринбург-Серов «переоденут»

Свердловское управление автодорог собирается потратить без малого сто миллионов рублей на ремонт автомагистрали «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» на подъезде к Верхней Туре. Аукцион размещен на портале госзакупок.

Как следует из документов, исполнителю предстоит до сентября 2020 года заменить на участке трассы протяженностью 7,5 километров земляное полотно и дорожную «одежду», обновить сигнальные столбики вдоль трассы, восстановить продольный водоотвод, очистить отводящие влагу трубы от грязи и наносов и уложить новый асфальт.

Стартовая стоимость торгов — 97, 2 миллиона рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Победитель будет определен 14 мая.

Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с двумя развязками: на южном подъезде автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» и на примыкании к трассе «Нижний Тагил — Нижняя Салда».

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