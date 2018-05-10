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Трассу Екатеринбург-Серов «переоденут»
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Трассу Екатеринбург-Серов «переоденут» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловское управление автодорог собирается потратить без малого сто миллионов рублей на ремонт автомагистрали «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» на подъезде к Верхней Туре. Аукцион размещен на портале госзакупок.
Как следует из документов, исполнителю предстоит до сентября 2020 года заменить на участке трассы протяженностью 7,5 километров земляное полотно и дорожную «одежду», обновить сигнальные столбики вдоль трассы, восстановить продольный водоотвод, очистить отводящие влагу трубы от грязи и наносов и уложить новый асфальт.
Стартовая стоимость торгов — 97, 2 миллиона рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Победитель будет определен 14 мая.
Стоит напомнить, что автомагистраль между Екатеринбургом и Серовом в ближайшие годы станет площадкой для реализации многих проектов дорожного строительства. В частности, там должна появиться собственная кольцевая автодорога. Как ранее писало "Уралинформбюро", этот проект предусмотрен постановлением правительства Свердловской области и разработан Липецким инженерно-техническим центром.
Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с двумя развязками: на южном подъезде автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» и на примыкании к трассе «Нижний Тагил — Нижняя Салда».
Ранее по теме: Нижний Тагил возьмут в кольцо
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