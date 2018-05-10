Как не сорваться с диеты: советы фитнес-тренера

С чего же начать подготовку к лету? — отвечает Елена Хардина — сертифицированный фитнес-тренер, диетолог, автор онлайн — проекта «Новая Ты: пройди квест и получи фигуру мечты».

Конечно, начинать нужно с питания. Это не просто важно, это очень важно! Прежде чем бежать в тренажёрный зал, необходимо скорректировать свои пищевые привычки. Никакая тренировка не поможет, если на завтрак, обед и ужин у вас будут булочки и шоколадки.

Для того, чтобы иметь привлекательную физическую форму, важно ограничить себя в употреблении сладкого и мучного. Это одна из первых рекомендаций, уже известная всем. Кажется, что это не сложно, но на деле часто при перестройке питания случаются срывы.

Разберём их частые причины:

Недостаточная мотивация

Решив стать стройными, новые привычки в питании нужно рассматривать не как изнурительный процесс борьбы с лишним весом, а как путь к новой фигуре, новым возможностям.

Неправильная постановка цели

Например: «Я должна сесть на диету и похудеть на 30 кг за месяц». Или «на 10 кг за неделю». При такой постановке цели, вы потерпите крах. Разбивайте большую цель на маленькие, краткосрочные и реальные.

Отсутствие любви к себе

Нужно научиться любить себя, наше тело с нами 365 дней в году и одно на всю жизнь. Когда придет любовь к себе, о срывах с диеты говорить не придется.

Неправильный подход к питанию или лучшая диета — это голодовка

Нужно понять, невозможно избавиться от накопленного годами лишнего веса за неделю, а питаться в совсем жестких ограничениях длительное время вы не сможете. Это приведет к неминуемому срыву диеты. Поэтому диету лучше подбирать вместе со специалистом.

Советы:

Не сидите на краткосрочных диетах, делайте правильное питание — постоянной привычкой.

Включайте спорт в свою жизнь.

Не ходите за покупками с пустым желудком. Заранее составляйте список продуктов, которые нужно купить.

Не делайте запасы скоропортящихся продуктов, чтобы из чувства бережливости потом «не дать пропасть добру».

Не отказывайтесь от пищи. Питание частыми небольшими порциями позволит чувствовать себя сытым и убережет от срывов с диеты.

Не пропускайте завтрак.

Позволяйте себе время от времени калорийные и вредные блюда (максимум 1 раз в неделю), не ругая себя и не ставя жестких ограничений по питанию.

Походы в гости планируйте заранее. Не ходите на такие мероприятия голодными, чтобы избежать переедания.

Найдите себе хобби. Занятия любимым делом отвлекут от переедания.

Если все же произошел срыв, и вы таки нарушили запрет: съели что-то вредное и калорийное, просто продолжайте придерживаться своей диеты, а об этом поступке забудьте.

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Весна — время готовиться к лету, как морально, так и физически. Любому хочется надеть купальный костюм и чувствовать себя при этом уверенно.

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