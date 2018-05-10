В Магнитогорске закрыли крематорий за ядовитый дым из трубы

Суд Ленинского района Магнитогорска приостановил работу городского крематория, принадлежащего фирме «Долг».

Природоохранная прокуратура выяснила, что ритуальное предприятие не только не имело разрешения на выброс загрязняющих веществ, образующихся при сжигании, но даже проекта такого документа. При этом ежемесячно кремировало около 20 тел.

«В результате эксплуатации крематорной печи в атмосферный воздух выбрасываются азота диоксид, азота оксид, гидрохлорид, сажа, сера диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, бензпирен, взвешенные вещества. Эти вещества включены в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования», — сообщили в пресс-службе суда.

Руководство предприятия раскаялось в содеянном и стало оформлять необходимые документы. Это послужило смягчающим обстоятельством, благодаря которому работу печи, водонагревного котла и выгребной ямы приостановили не на 90 дней, как обычно делается в подобных случаях, а только на месяц. За это время крематорий должен устранить нарушения.

Крематорий в Магнитогорске открылся осенью 2017 года. Он находится на выезде из города в сторону Агаповки.