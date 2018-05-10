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На Кубани из-за частных клиник в государственных не хватает 30% врачей
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На Кубани из-за частных клиник в государственных не хватает 30% врачей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Широкий спрос на работников медицицинской сферы действительно сейчас наблюдается в Краснодарском крае. Это явление, вызванное целым рядом разнообразных причин. Начнем с того, что в течение последних лет в регионе продолжается рост числа обращений в частные клиники, приводящий к увеличению их количества. В целом идет увеличение вовлеченности врачей и медсестер в работу коммерческих клиник. Это происходит на фоне уменьшения количества врачей в государственном секторе, которые переходят в коммерческий сектор. Добавлю, что в государственных клиниках штат менее укомплектован, чем в частных. Нехватка персонала в первых доходит до 30%. Кроме того, в госсекторе идет старение штата. А рост зарплатного фонда там не большой.
В итоге, медики уходят в частные клиники, где и зарплаты выше и условия работы более комфортные».
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