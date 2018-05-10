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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием для индивидуальных предпринимателей-фрилансеров, согласно исследованию «BusinessBankingFeesMonitoring — 2018», подготовленному консалтинговым агентством Markswebb.
В первую тройку самых выгодных тарифов вошел пакет услуг Банка УРАЛСИБ «Начни с нуля» для бизнеса возрастом менее 3 месяцев. Воспользоваться данным пакетом могут предприниматели, зарегистрировавшие свой бизнес с помощью сервиса 1С-Старт на сайте Банка или сервиса по регистрации бизнеса Мое дело. В рамках пакета предприниматели могут бесплатно обслуживать бизнес в Банке УРАЛСИБ в течение года с момента открытия счета. В пакет услуг входит открытие счета и его обслуживание с использованием Интернет-банка, платежи в бюджет и контрагентам, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты.
Всего в рамках исследования «BusinessBankingFeesMonitoring — 2018» были проанализированы тарифы 22 российских банков на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе мониторинга фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, эквайринг, внесение наличных, переводы и основные платежные операции в интернет-банке. Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывалась из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса. Сумма рассчитывалась для первого года жизни бизнеса без учета акций и специальных предложений за исключением скидки за авансовый платеж.
Банк УРАЛСИБ активно развивает продукты и услуги для предпринимателей и входит в Топ-5 по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году, по версии Эксперт РА. В апреле Банк обновил линейку пакетов услуг для бизнеса. Начинающим предпринимателям также будут интересны пакеты «Стартап» и «Бизнес-Старт». Пакет «Стартап» стоимостью от 480 руб. /мес. предназначен для бизнеса, которому менее 1 года. Пакет «Бизнес-Старт» стоимостью от 1200 руб. /мес. идеален для начала работы с банком. В каждый пакет включено бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживания бизнес-карты. Кроме того, владелец пакета может воспользоваться дополнительными услугами со скидкой: смс-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте. Кроме того, каждый клиент Банка УРАЛСИБ получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса УРАЛСИБ.
Более подробную информацию о предложениях для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.
Бизнес
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