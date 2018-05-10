Двоих детей спасли из горящего жилого дома в Мордовии

К моменту прибытия пожарных в доме горел диван и оконная рама в фойе первого этажа. Дом быстро наполнился едким дымом. 52 жильца экстренно эвакуированы. Среди них были 5-летняя девочка и 4-летний мальчик. Их пожарные вытащили из горящего дома через окно.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Сейчас точная причина происшествия устанавливается, возможен поджог.

Напомним, 8 мая госавтоинспекторы Саранска назвали наиболее аварийные участки автодорог города.

Фото: МЧС