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Двоих детей спасли из горящего жилого дома в Мордовии
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Двоих детей спасли из горящего жилого дома в Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Рузаевке на улице Ухтомского 9 мая загорелся многоквартирный жилой дом, сообщает ГУ МЧС РФ по Мордовии.
К моменту прибытия пожарных в доме горел диван и оконная рама в фойе первого этажа. Дом быстро наполнился едким дымом. 52 жильца экстренно эвакуированы. Среди них были 5-летняя девочка и 4-летний мальчик. Их пожарные вытащили из горящего дома через окно.
Площадь пожара составила 4 кв. м. Сейчас точная причина происшествия устанавливается, возможен поджог.
Напомним, 8 мая госавтоинспекторы Саранска назвали наиболее аварийные участки автодорог города.
Фото: МЧС
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