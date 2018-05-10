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Минобороны Израиля: Иерусалим не заинтересован в оккупации сирийской территории
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Минобороны Израиля: Иерусалим не заинтересован в оккупации сирийской территории 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Израиль не заинтересован в оккупации сирийской территории и вмешательстве в дела Сирии.
С таким заявлением выступил в четверг министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.
В ходе выступления на конференции по безопасности в Герцлии близ Тель-Авива он сказал, что Израиль «не заинтересован в завоевании территории Сирии и не вмешивается в дела соседа». При этом еврейское государство «готово к любому развитию событий», добавил министр. Трансляция его выступления велась на сайте конференции в интернете.
"Мы не позволим Ирану превратить Сирию в линию фронта против себя, — отметил Либерман. — Мы нанесли удары почти по всей инфраструктуре Ирана в Сирии. Если здесь [в Израиле] будет дождь, там [в Сирии] будет ливень".
"Мы оказались в новой реальности, когда Иран напрямую атакует Израиль, — продолжил глава Минобороны еврейского государства. — Мы не позволим кому-либо атаковать нас или создавать инфраструктуру для будущих атак".
Министр выразил надежду на то, что конфронтация с иранскими силами в Сирии не получит продолжения. «Надеюсь, мы закрыли эту главу и не придется больше ночевать в министерстве обороны», — сказал глава ведомства.
Израиль утром в четверг атаковал десятки иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Ранее в четверг со стороны Сирии иранскими силами «Аль-Кудс» были запущены, по данным Израиля, не менее 20 ракет и других снарядов по передовым позициям израильской армии на Голанах. Часть иранских ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», остальные не долетели, с израильской стороны жертв и разрушений нет.
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