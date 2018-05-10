СБ ООН требует от Мьянмы создать условия для возвращения беженцев-рохинджа на родину

ООН , 10 мая / Синьхуа / — Совет Безопасности /СБ/ ООН в среду потребовал от правительства Мьянмы создать условия для возвращения на родину беженцев-рохинджа и выполнить обязательства о привлечении к ответственности людей, применявших насилие к беженцам. Об этом говорится в пресс-релизе Совбеза.

Представители стран-членов СБ ООН с 28 апреля по 1 мая посетили Бангладеш и Мьянму, изучили ситуацию с гуманитарным кризисом в Мьянме, начавшимся 25 августа прошлого года. Они навестили беженцев-рохинджа, проживающих в Бангладеш, и встретились в Нейпьидо с руководителями правительства и армии Мьянмы, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также посетили штат Ракхайн.

Напомним, что 25 августа минувшего года группировка «Армия спасения рохинджа Аракана» совершила нападения на 30 полицейских участков на севере штата Ракхайн, правительственные войска дали им отпор. После инцидента около 700 тыс. рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

В заявлении говорится, что СБ ООН глубоко потрясен масштабами гуманитарного кризиса в Мьянме и выражает озабоченность текущим положением дел. Совбез обратил внимание на усилия правительства Мьянмы по возвращению беженцев, призвал власти усилить эту работу, создать благоприятные условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в штат Ракхайн и коренным образом преодолеть нынешний кризис.

СБ ООН также призвал правительство Мьянмы выполнить обязательства о привлечении к ответственности людей, применявших насилие в отношении мирных жителей, незамедлительно допустить структуры ООН и другие гуманитарные организации в штат Ракхайн. —0—