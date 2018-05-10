Посевная кампания в Костромской области в цифрах и примерах

Для сельхозпредприятий Костромской области наступила горячая пора: весенне-полевые работы в самом разгаре, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Вся техника сельхозпредприятия «Минское» сегодня в полях. Погода позволила приступить к посевной. На поле, недалеко от агрокомплекса, сеют зерновые. Уже подготовлены земли, где немного позже, будут посажены картофель, морковь и свекла.

Прошлый сезон был достаточно сложным — лето было дождливое. Но, мы сделали работу над ошибками и постараемся в этом году собрать большой урожай. Планируем вырастить более 3,5 тысяч тонн картофеля. 600 тонн моркови и столько же свеклы, — говорит руководитель сельхозпредприятия Алексей ВОЛХОНСКИЙ.

Главного агронома хозяйства Сергея Ильина нам удалось поймать уже перед выездом в поля. Признаётся, что это большая удача. Обычно он контролирует весь посев и все посадки на месте. Уже стоя рядом с работающими сеялками и тракторами Сергей Сергеевич рассказал, что хозяйство готово к весеннее-полевым работам на все 100 процентов. Не пугает даже капризная погода.

Мы должны быть готовы ко всему. В том числе и к сюрпризам погоды. Поэтому, вся техника должна быть подготовлена и могла работать и в дожди, и в засуху. И люди должны работать в любую погоду. Только так можно в сельском хозяйстве, — рассказал главный агроном агрокомплекса Сергей ИЛЬИН.

Весенне-полевые работы начались в Костромском, Красносельском, Нерехтском, Сусанинском, Буйском, Судиславском и Островском районах Костромской области. В нескольких хозяйства уже приступили к посевной. Погода, к счастью, сейчас позволяет работать в полях.

По состоянию на 3 мая вспашка произведена на площади 689 гектаров, боронование многолетних трав — на территории больше 6 тысяч гектаров, боронование озимых зерновых культур — на 567 гектарах. Подкормку сельскохозяйственных культур провели на площади 1 тысячи 725 гектаров, из них 1 тысяча 631 гектар — посевы многолетних трав прошлых лет и 94 гектара — озимые зерновые.