Источник: Россия оказывает давление на своих футбольных фанатов, чтобы избежать инцидентов на ЧМ

Английские СМИ утверждают, что власти РФ хотят получить обещание от болельщиков своей сборной и клубов, что во время ЧМ-2018 они не станут устраивать стычек с фанатами других стран. Журналистам The Mirror удалось пообщаться с представителем фан-группы одного из московских клубов.

— Власти предупредили всех, кто может организовать какие-то движения, — утверждает неназванный представитель российских фанатов. — Они берут с нас обещание, что мы не будем планировать и проводить какие-то акции во время чемпионата мира. Существуют разные способы давления на людей. Для каждого — свои. Это серьезная работа. Я знаю людей, которые подписывают специальные документы.

Есть ощущение, что англичане думают о себе как евреи — будто они избраны Богом. Почему вы думаете, что станете какой-то мишенью? Никто о вас не думает. Обычно везде, где есть английские фанаты, существуют какие-то проблемы. Никто не хочет, чтобы кто-то устраивал беспорядки в их доме. Если кто-то начинает вести себя грубо, мы не склонны прощать плохое поведение. Нужно отвечать за плохое поведение. Если в России вы будете оскорблять кого-то на улице, то получите по лицу в ответ скорее всего.