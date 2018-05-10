Познер: противники Путина считают всех русских, кроме себя, говном

Журналист Владимир Познер рассказал о своем отношении к празднованию Дня Победы в России и акции «Бессмертный полк». Телеведущий признался, что один из его знакомых возмущен ношением георгиевских лент 9 мая и акциями памяти участников Великой Отечественной войны, потому что это делает праздник «невеселым».

«Вы не подумайте, будто я не понимаю, в чем дело. Этот мой знакомый — категорический противник Путина. Поэтому все, что хоть как-то связано с Путиным, — априори мерзость. Это, так сказать, принципиальная позиция. И таких людей не так уж мало. Для них — и я убеждался в этом неоднократно — в России не может быть ничего хорошего, да и все русские — г-но… Кроме них самих, конечно», — сообщил Познер.

Он отметил, что для него День Победы не веселый праздник, а «праздник со слезами на глазах», когда празднуется подвиг советского народа, сумевшего дать отпор нацизму. По словам Познера, в этот день он всегда вспоминает о почти 30 миллионах погибших советских граждан против 7 миллионов погибших на войне немцев.

«СССР потерял в четыре (!) раза больше людей, чем Германия . Почему? А потому, что страна не была готова к войне. И кто в этом виноват? […] Имя этого человека — Сталин Иосиф Виссарионович», — заявил журналист.

Он подчеркнул, что считает победителем в войне именно народ, проявивший невероятный героизм в сражениях за Родину, а не вождя Сталина.

«Не он победил в войне, а победил народ, благодаря своему неслыханному героизму», — резюмировал Познер.

«ФедералПресс» ранее писал, что в День Победы в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 миллиона человек. В прошлом году в нем прошли 7,8 миллиона граждан. Сама акция проводится в России седьмой раз.