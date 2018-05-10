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Гуси прогнали крупного аллигатора с поля для гольфа
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Гуси прогнали крупного аллигатора с поля для гольфа 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Стая гусей прогнала внушительных размеров аллигатора с поля для гольфа во Флориде, причем сделали это птицы на глазах у участников турнира Christie's Critters, которые воспользовались случаем и сняли видео.
Необычное шествие рептилии, в хвосте которой пристроились восемь гусей, произошло в минувшее воскресенье, 6 мая, в Палм-Бич-Гарденс.
"Никогда не знаешь, что тебя ждет на поле для гольфа", — признался автор ролика Райан Витковски.
Спортсмены не раз становились свидетелями того, как гуси катаются на аллигаторах, но вот случай изгнания рептилии попал в объектив камеры, пожалуй, впервые. Журналисты сайта UPI предположили, что причиной агрессии стало покушение аллигатора на одного из птенцов.
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