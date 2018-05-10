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Россияне оценили отношение иностранных государств к своей стране
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Россияне оценили отношение иностранных государств к своей стране 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян на тему их оценки отношения иностранных государств к своей стране. О результатах исследования сообщает РИА «Новости».
Большинство респондентов (43 процента) отметили ухудшение отношения к России со стороны других стран. Отмечается, что доля подобных ответов стабильно растет с декабря 2015 года, когда такое же предположение высказали 26 процентов опрошенных.
23 процента жителей страны придерживаются мнения об улучшении отношений между Россией и иностранными государствами. Для сравнения, в декабре 2016-го так же ответили 35 процентов респондентов, в декабре 2015-го — 31 процент. Самый низкий показатель был зафиксирован в декабре 2014 года — всего 17 процентов.
В том, что отношение к России не изменилось, уверены 23 процента опрошенных. Еще 11 процентов затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце апреля 2018 года среди полутора тысяч человек в 53 регионах России.
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