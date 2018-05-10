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Дубровский заменил двух чиновников в министерстве тарифного регулирования
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Дубровский заменил двух чиновников в министерстве тарифного регулирования 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил кадровые перестановки в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики. Глава региона назначил сразу двух заместителей руководителя ведомства.
Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Южного Урала, первым замминистра стал Антон Дрыга, ранее занимавший должность заместителя министра.
Кроме того, пост замглавы министерства тарифного регулирования Челябинской области заняла Екатерина Черепанова, которая ранее руководила отделом регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
Дрыга и Черепанова приступили к исполнению своих обязанностей со дня подписания постановления губернатора.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Борис Дубровский сделал важные кадровые перестановки в министерстве экономического развития Челябинской области. Глава региона назначил новых заместителей главы ведомства. Первым замом стал Антон Бахаев, заместителем — Илья Таболин.
До этого пост министра экологии Челябинской области покинула Ирина Гладкова. Это произошло после того, как один из лидеров движения «СтопГОК» Василий Московец публично призвал Дубровского отправить чиновницу в отставку.
Фото: Евгений Поторочин
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