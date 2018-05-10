Дубровский заменил двух чиновников в министерстве тарифного регулирования

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил кадровые перестановки в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики. Глава региона назначил сразу двух заместителей руководителя ведомства.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Южного Урала, первым замминистра стал Антон Дрыга, ранее занимавший должность заместителя министра.

Кроме того, пост замглавы министерства тарифного регулирования Челябинской области заняла Екатерина Черепанова , которая ранее руководила отделом регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий.

Дрыга и Черепанова приступили к исполнению своих обязанностей со дня подписания постановления губернатора.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Борис Дубровский сделал важные кадровые перестановки в министерстве экономического развития Челябинской области. Глава региона назначил новых заместителей главы ведомства. Первым замом стал Антон Бахаев, заместителем — Илья Таболин.