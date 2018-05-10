Почему работникам «КамГЭСэнергостроя» не положены бесплатные билеты?

АиФ-Казань написал о том, что в Челнах сохранят бесплатный проезд до дач некоторым категориям бывших бюджетников и работавшим на ликвидированных предприятиях. Им в месяц выдают 6 талонов. А нам, работникам «КамГЭСэнергостроя», которые строили ГЭС по всей республике и жильё для камазовцев, они не положены. Почему нас который год так обделяют?

«Это социальная программа исполкома Набережных Челнов, предприятие не имеет права заниматься выдачей билетов», — ответил «АиФ-Казань» заместитель гендиректора «КамГЭСэнергостроя» Рустем Хамидуллин. «Бесплатные билеты, оплачиваемые из средств города, получают самые уязвимые категории пенсионеров — живущие на минимальный бюджет. Предприятие не имеет значения», — были краткими в пресс-службе мэрии автограда.