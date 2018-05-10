В Самаре пройдет конкурс на самый креативный костюм болельщика ЧМ

Для участия необходимо сделать фотографию или записать ролик в костюме болельщика, разместить работу в специальной группе в социальной сети «ВКонтакте», сделав репост записи и став подписчиком группы.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Последний срок подачи заявок — 31 мая. Жюри подведет итоги до 10 июня.

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен голосованием в социальной сети.

Автор лучшей работы получит комплект официальной сувенирной продукции ЧМ-2018 и возможность участвовать в культурной программе самарского Фестиваля болельщиков FIFA.