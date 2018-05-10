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В Пермском крае мужчина боролся с тараканами и поджёг свою квартиру
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В Пермском крае мужчина боролся с тараканами и поджёг свою квартиру 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Вечером 8 мая житель Лысьвы устроил пожар в собственной квартире, пытаясь избавить её от тараканов.
Обнаружив, что в квартире завелись насекомые, мужчина начал искать в Интернете эффективные способы борьбы с ними. Остановился на методе уничтожения с помощью высокой температуры. Он установил в комнате газовую тепловую пушку, включил её, плотно закрыл двери, а сам вышел в кухню. Но вместо ожидаемого результата он вдруг почувствовал запах дыма. Оказалось, что в комнате загорелась мебель и оконный проём.
На вызов прибыли 13 сотрудников личного состава МЧС и 5 пожарных машин. Пожар полыхал на площади трёх квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, сгорели только личные вещи мужчины.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств. По пожару проводим проверку», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
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