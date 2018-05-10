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Когда в Ульяновске встречать Жадовскую икону Казанской Божией матери?
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Когда в Ульяновске встречать Жадовскую икону Казанской Божией матери? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Говорят, крестный ход с чудотворной Жадовской иконой Казанской Божией Матери уже начался. А когда он придёт в Ульяновск?
Д. Паркин, Ульяновск
Отвечает пресс-секретарь Барышского епархиального управления иеромонах Даниил (Селеверстов):
— Действительно, крестный ход начался 4 мая и прибудет в Ульяновск 2 июня, в канун дня памяти святого блаженного Андрея Симбирского. Святыня будет принесена в Спасо-Вознесенский собор, где в 09.00 начнётся соборное архиерейское богослужение. По окончании литургии на территории собора пройдут народные гулянья и совместная трапеза для верующих. 3 июня, в день памяти небесного покровителя Симбирска, икона будет находиться в кафедральном соборе. 4 июня в 12.00 она будет перевезена в Воскресенско-Германовский кафедральный собор. В течение 20 дней Жадовская икона будет выставляться для поклонения верующих во всех храмах Ульяновска. 25 июня святыня продолжит путешествие по городам и районам области.
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