Волгоградцы испугались вырубки деревьев в сквере Саши Филиппова ради новой квест-зоны

В парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда накануне праздников выстроили кривой частокол. Заподозрив начало новой стройки, волгоградцы испугались за судьбу парковых деревьев.

— Двое мужчин огораживают забором две секции парка, — пишут горожане. — Рабочие не знают, что тут будет строиться. Уж не собираются ли тут пустить под топор деревья?

Директор парка Алексей Никулин уверенно заявил, что до конца мая в Ворошиловском районе Волгограда на территории сквера имени Саши Филиппова откроется детский квест-лабиринт.

— Для новой игровой площадки мы выбрали две небольших секции неполивной территории парка. Здесь есть несколько деревьев, но они ни в коем случае не будут вырубаться — наоборот, впишутся в игровую зону, — рассказал V1.ru директор муниципального учреждения культуры «Детский городской парк» Алексей Никулин

Сейчас будущую площадку огородили деревянным забором, который волгоградцы тут же окрестили частоколом. По словам Алексея Никулина, вскоре все доски обрежут и подравняют. Игровую площадку засыплют щепой.

— Никаких стройматериалов или песка на площадку мы завозить не планируем. Никаких строек. Все будет очень экологично, — заверил руководитель парка.

Для детских лагерей, школьников Ворошиловского района и детей из социально незащищенных семей посещение площадки станет бесплатным.