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Мужчину госпитализировали с ножевым ранением на северо‑востоке Москвы
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Мужчину госпитализировали с ножевым ранением на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения на мужчину в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, накануне вечером в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Широкая, дом 23, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в подъезде дома причинил ножевое ранение мужчине, который с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку по данному факту.
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