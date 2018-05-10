Мужчину госпитализировали с ножевым ранением на северо‑востоке Москвы 

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения на мужчину в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, накануне вечером в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Широкая, дом 23, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в подъезде дома причинил ножевое ранение мужчине, который с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку по данному факту.