В Омске приставы заманили злостного алиментщика на «корпоратив»

40-летний омич задолжал бывшей супруге на содержание двух детей около 500 тыс. руб. Как рассказывают в службе судебных приставов, мужчина не отвечал на звонки, его нельзя было застать дома и по повесткам он также не приходил.

При этом официально мужчина нигде не работает, имущества на нём никакого нет. Однако через соцсети приставам удалось установить, что гражданин предлагает свои услуги в качестве музыканта. Под видом клиента пристав пригласила должника на встречу и тут же препроводила в отдел судебных приставов по Ленинскому округу города Омска