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В Омске приставы заманили злостного алиментщика на «корпоратив»
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В Омске приставы заманили злостного алиментщика на «корпоратив» 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
40-летний омич задолжал бывшей супруге на содержание двух детей около 500 тыс. руб. Как рассказывают в службе судебных приставов, мужчина не отвечал на звонки, его нельзя было застать дома и по повесткам он также не приходил.
При этом официально мужчина нигде не работает, имущества на нём никакого нет. Однако через соцсети приставам удалось установить, что гражданин предлагает свои услуги в качестве музыканта. Под видом клиента пристав пригласила должника на встречу и тут же препроводила в отдел судебных приставов по Ленинскому округу города Омска.
Должник привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»). Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Судебный пристав предупредил должника об административной ответственности за неисполнение судебного решения по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ, где мерой наказания предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.
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