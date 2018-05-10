Неизвестный в Зеленограде задушил сторожа гаражного кооператива и украл регистратор камеры наблюдения

Утром 9 мая в службу «02» поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива во 2-м Западном проезде года открыта сторожка, в ней беспорядок, пропал регистратор камеры наблюдения, а сторожа на месте нет.

«В нескольких метрах от территории ГСК было обнаружено тело сторожа 1951 г. рождения с признаками удушения. Также подтвердилась информация о том, что из сторожки пропал регистратор камеры видеонаблюдения, установленной на территории кооператива», — сказал собеседник агентства.

Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Следователи осмотрели место происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.