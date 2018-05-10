Жириновский вызвал на дебаты ведущего передачи «Умники и умницы»

«Посмотрел очередной выпуск программы „Умники и умницы“. Хочу отметить, что Юрий Павлович Вяземский , который ее ведёт, просто загонял ребят. Вопросы такие сложные, что и иной академик не ответит, а тут таких знаний требуют от совсем еще молодых людей. Я считаю, что Юрий Павлович не прав и готов обсудить с ним это».

Политик предложил Вяземскому побеседовать на его кафедре мировой литературы и культуры на факультете международной журналистики МГИМО

Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада для старшеклассников «Умники и умницы» выходит на Первом канале с 1992 года. Юрий Вяземский — автор и бессменный ведущий программы. Её победители получают шанс поступить в МГИМО без вступительных экзаменов. Передача стала лауреатом премии ТЭФИ-2001 в номинации «Лучшая образовательная программа».