Вяземский о вызове на дебаты Жириновским: это большая честь

«Честь какая — Вольфович меня на дебаты вызвал! Я уже имел опыт дебатов с Жириновским. Была такая программа на канале «Культура», она называлась «Культурная революция». Дебатировать мне с ним было сложно. Он же ведь проводит ковровую бомбардировку, на которую с одним автоматом Калашникова очень сложно отвечать. Поэтому я в основном играл в то, что актёры называют «органическое молчание». Мимически я реагировал в основном. Он практически не даёт говорить. Если вдруг он подтвердит свой вызов, то я готов на кафедре моей готов рассмотреть. Мне надо ещё с ректором посоветоваться — ведь это политический деятель. Это большая честь для меня».

По словам Вяземского, Жириновский неоднократно просился поучаствовать в программе «Умники и умницы».

«На программу я его точно не позову. Я ему сказал: «Владимир Вольфович, дорогой, если вы придёте, то там не будет никакого соревнования, там будет только разговор с вами. Вернее, только вы будете говорить». Он ответил: «Отлично. Ведь это телевидение. Всех разгоню на фиг!».