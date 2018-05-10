Вяземский о вызове на дебаты Жириновским: это большая честь 

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Юрий Вяземский, он ждёт звонка от Владимира Жириновского. Ведущий также добавил, что имеет опыт участия в дебатах с лидером ЛДПР.
«Честь какая — Вольфович меня на дебаты вызвал! Я уже имел опыт дебатов с Жириновским. Была такая программа на канале «Культура», она называлась «Культурная революция». Дебатировать мне с ним было сложно. Он же ведь проводит ковровую бомбардировку, на которую с одним автоматом Калашникова очень сложно отвечать. Поэтому я в основном играл в то, что актёры называют «органическое молчание». Мимически я реагировал в основном. Он практически не даёт говорить. Если вдруг он подтвердит свой вызов, то я готов на кафедре моей готов рассмотреть. Мне надо ещё с ректором посоветоваться — ведь это политический деятель. Это большая честь для меня».
По словам Вяземского, Жириновский неоднократно просился поучаствовать в программе «Умники и умницы».
«На программу я его точно не позову. Я ему сказал: «Владимир Вольфович, дорогой, если вы придёте, то там не будет никакого соревнования, там будет только разговор с вами. Вернее, только вы будете говорить». Он ответил: «Отлично. Ведь это телевидение. Всех разгоню на фиг!».
Ранее лидер ЛДПР раскритиковал Юрия Вяземского за чрезмерно сложные вопросы, которые ведущий задаёт участникам передачи «Умники и умницы». «Посмотрел очередной выпуск программы «Умники и умницы». Хочу отметить, что Юрий Павлович Вяземский, который ее ведёт, просто загонял ребят. Вопросы такие сложные, что и иной академик не ответит, а тут таких знаний требуют от совсем еще молодых людей». После этих слов Владимир Жириновский вызвал Юрия Вяземского на дебаты. Политик предложил провести встречу на кафедре мировой литературы и культуры на факультете международной журналистики МГИМО.