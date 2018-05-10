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Можно ли не платить взносы на самообложение?
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Можно ли не платить взносы на самообложение? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Правда ли, что человек может не платить за самообложение?
Семь пенсионеров из Зеленодольского района отстояли право не платить взносы по самообложению.
Жители села Бело-Безводное получили предупреждение об административном правонарушении. Мол, не уплатив 250 руб. по самообложению за 2015 год, они тем самым не исполнили муниципальный правовой акт — решение местного референдума (согласно ст 2.6 КоАП РТ, штраф составляет от 1000 до 2500 руб.). «Я подала жалобу в суд, потому что считаю, что мы с односельчанами ничего не нарушали, — рассказала жительница села Марина Новикова. — Односельчане рассказывали, что раньше ходили по домам, выписывали квитанции и по ним принимали деньги наличными, а потом некоторые квитанции потерялись, и людям пришлось дважды платить. Это при том, что взносы по закону добровольные!»
Зеленодольский горсуд жалобы пенсионеров удовлетворил, дела об административных правонарушениях прекратил. Представитель прокуратуры жителей Бело-Безводного поддержал в суде уточнив, что решение референдума нельзя считать муниципальным правовым актом (ранее зеленодольская прокуратура считала иначе).
«Штрафовать граждан за неуплату взносов по самообложению некорректно, — пояснил «АиФ-Казань» начальник отдела №1 по надзору за законностью нормативных правовых актов прокуратуры РТ Алмаз Валиахметов. — Позиция прокуратуры такова, что за неисполнение решений референдумов по самообложению в РТ ответственность не предусмотрена. Если будет подана апелляционная жалоба в Верховный суд РТ, мы будем возражать на неё».
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