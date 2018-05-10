Можно ли не платить взносы на самообложение?

Правда ли, что человек может не платить за самообложение?

Семь пенсионеров из Зеленодольского района отстояли право не платить взносы по самообложению.

Жители села Бело-Безводное получили предупреждение об административном правонарушении. Мол, не уплатив 250 руб. по самообложению за 2015 год, они тем самым не исполнили муниципальный правовой акт — решение местного референдума (согласно ст 2.6 КоАП РТ , штраф составляет от 1000 до 2500 руб.). «Я подала жалобу в суд, потому что считаю, что мы с односельчанами ничего не нарушали, — рассказала жительница села Марина Новикова . — Односельчане рассказывали, что раньше ходили по домам, выписывали квитанции и по ним принимали деньги наличными, а потом некоторые квитанции потерялись, и людям пришлось дважды платить. Это при том, что взносы по закону добровольные!»

Зеленодольский горсуд жалобы пенсионеров удовлетворил, дела об административных правонарушениях прекратил. Представитель прокуратуры жителей Бело-Безводного поддержал в суде уточнив, что решение референдума нельзя считать муниципальным правовым актом (ранее зеленодольская прокуратура считала иначе).