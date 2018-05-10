С 14 мая в Курске наснут отключать горячуюю воду

В «Квадре» сообщили о начале гидравлических испытаний теплосетей

Первыми по плану проверку на прочность пройдут Специалисты тепловые сети ТЭЦ-1 (Сеймский округ), котельных ООО «ТГК» (Железнодорожный округ) и посёлка Искра.

— Если под давлением воды в теплосетях возникнут повреждения, их сразу же устранят наши специалисты. После мы проведем повторные испытания, чтобы проверить качество ремонтов, — пояснил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

По согласованию с городской администрацией, опрессовка трубопроводов в зоне обслуживания котельной ООО «ТГК» пройдёт с 14 по 18 мая, ТЭЦ-1 — с 15 по 28 мая. Кроме того, 15 — 17 мая теплоэнергетики проверят на прочность сети в посёлке Искра. На время испытаний подача горячей воды потребителям будет приостановлена.

Энергетики просят население с пониманием отнестись к временным неудобствам. По всем вопросам, связанным с проведением гидравлических испытаний, куряне могут обращаться в диспетчерскую службу энергокомпании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.