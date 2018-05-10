«Красавица для чудовища» и еще 5 кинопремьер недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

На этой неделе выходит биография писательницы Мэри Шелли , придумавшей Франкенштейна, а также комедия «Такси-5», увы, не слишком удачная, фантастическая антиутопия «Анон» с Амандой Сейфрид в роли крутой хакерши, молодежная комедия про исполнение желаний «Статус: Обновлен» и мистический триллер «Истерия».

«Красавица для чудовища»

Тонкая драма про Мэри Шелли, придумавшую главного монстра в мировой культуре.

«Красавица для чудовища» — история жизни писательницы Мэри Шелли, в ранней юности написавшей культовый готический роман «Франкенштейн, или Современный Прометей». В шестнадцать лет нежная и прекрасно образованная Мэри влюбилась в прославленного поэта и вольнодумца Перси Шелли. Чувства были такими сильными, что поэт покинул свою жену и сбежал с юной особой. В итоге Мэри стала женой поэта, но пережила много потерь и часто чувствовала себя покинутой, о чем и написала в своем «Франкенштейне», который приобрел статус культовой книги.

«Такси-5»

Неудачное продолжение французской комедии с погонями, но без хулигана Даниэля.

Пятую часть комедии про лихого таксиста, помогающего французской полиции, перезагрузили по полной программе. Вместо брутального Даниэля (Сами Насери с его обаятельной улыбкой на один бок) и маменькиного сыночка Эмильена ( Фредерик Дифенталь ) мы встретимся с новыми главными героями. За гонки отвечает марсельский таксист, племянник Даниэля, Эдди. Его играет сам режиссер Франк Гастамбид. Полицию представляет парижанин Сильвен (Малик Бенталха), переехавший в Марсель (именно там происходит действие всех «Такси»).

Увлекательные погони перемежаются удобоваримыми шуточками, но без харизмы главного французского таксиста Даниэля все происходящее как-то теряет смысл.

«Анон»

Холодная антиутопия про ужас отсутствия конфиденциальности.

Режиссер: Эндрю Никкол В ролях: Клайв Оуэн , Аманда Сейфрид, Афия Беннетт, Джеймс Там В мире будущего все знают все друг о друге, а полицейским сразу высвечивается справка о человеке от года его рождения до последних кадров, которые он увидел перед смертью. Обладая полнейшей информацией о каждом члене общества, государству проще удерживать контроль. Но однажды детектив, расследующий убийство, встречает девушку-хакершу, о которой не может сказать ничего, ведь все ее данные стерты…

«Истерия»

Триллер про человека, потерявшегося между ужасной реальностью и страшными видениями.

Режиссер: Дэннис Илиадис В ролях: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон , Каллэн Мулвей, Робин Томас

Бывший пациент психушки Том приезжает в большой особняк, родовое гнездо, где уже нет никого из родственников. В одиночестве Тому мерещатся странные и страшные вещи. Находясь в постоянном напряжении, Том, кажется, вновь сходит с ума. Или кто-то хочет, чтобы он так думал? Тому предстоит решить, чему в итоге верить: доводам рассудка или собственным глазам.

«Точка отрыва»

Необязательная комедия про парк аттракционов без страховок.

Дедуля, следящий за внуком, делится с тем рассказом из времен своей буйной молодости. Став владельцем парка аттракционов, он стал терпеть убытки из-за засилья конкурентов. Тогда будущий дед придумал убрать у аттракционов страховки и тормоза и открыл уникальный парк развлечений, где было довольно опасно для жизни, но чертовски весело.

«Статус: Обновлен»

Школьная комедия про мобильное приложение в роли волшебной палочки.

Молодежная комедия от режиссера «Шага вперед — 4» Скотта Спира. Симпатичный парень Кайл — новенький в школе. Всего за месяц ему удается превратиться в школьную суперзвезду. Каким образом? Ему помогает прекрасное мобильное приложение. Например, Кайл записывает: «Я пою и танцую круче Бруно Марса », — и тут же классно зажигает. Парнишке удается завоевать чудесную девушку, но мобильное приложение не всегда может помочь в том, что касается настоящей любви и старой дружбы…

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