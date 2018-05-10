«Черного» лесоруба убило сосной

Фото с ресурса varjag.net В Камешковском районе осудили «черного» лесоруба, по вине которого погиб его товарищ.

Трагедия произошла 16 декабря 2017 года, когда трое друзей отправились в лес, расположенный возле Марьинского полигона, недалеко от деревни Пирогово, c целью нарубить дров для топки бани.

Обязанности распределили следующим образом: А. пилил деревья, а В. и М. складировали ее в прицеп автомобиля.

В какой-то момент А. начал пилить здоровенную сосну механической цепной пилой. При этом о начале падения дерева дровосек своих друзей предупредить забыл. Когда сосна падала, ее ствол разломился на две части, одна из которых упала В. прямо на голову. 56-летний мужчина от открытой черепно-мозговой травмы скончался прямо в лесу, еще до приезда скорой помощи.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Еще в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учёл все обстоятельства данного дела: раскаяние подсудимого в содеянном, фактическое примирение с потерпевшим — родственником погибшего, наличие малолетнего ребенка на иждивении у виновного, явку с повинной, действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему — мужчина попытался доставить своего пострадавшего друга в место, доступное для прибытия скорой помощи.

Однако, несмотря на многие смягчающие обстоятельства, один год «черный» дровосек проведет в колонии — таковым было решение Камешковского районного суда.