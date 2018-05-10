Президент обратил внимание на проблемы мобильных операторов

На Совете законодателей при Совфеде президент выслушал жалобы на недоступность мобильной связи и интернета во многих областях страны. По словам представителей регионов, это приводит к «цифровому неравенству». Парламентарии просили изменить закон «О связи», чтобы обеспечить точками доступа деревни и села, в которых живет больше сотни человек. Также законодатели вспомнили слова главы государства о проекте создания отечественной системы низкоорбитальной связи.

Попросили президента и об изменениях в Градостроительном кодексе, чтобы упростить сотовым операторам постройку вышек связи, а также на следующую проблему: энергетики часто назначают слишком высокие цены за использование ЛЭП для операторов сотовой связи и интернет-провайдеров, из-за чего тарифы для потребителей растут. Президент ответил, что обратит внимание на эти вопросы.