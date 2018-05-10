Стрелок из Новосибирска был участником групп любителей оружия в соцсетях

Молодой человек, который устроил бойню в новосибирском колледже, вероятно, увлекался оружием. Такой вывод можно сделать, изучив его страницу в социальной сети.

Парень состоял в группах, посвященных огнестрельному оружию. Также на его странице в одной из соцсетей можно заметить сообщества о национал-социализме. СК РФ выясняет все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канала Mash сообщил, что парень за две недели до трагедии перестал появляться в колледже, а 10 мая на 30 минут опоздал на первую пару. Оружие он в разобранном виде пронес в рюкзаке. Студент собрал огнестрел в туалете, после чего зашел в класс и начал стрелять.