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Стрелок из Новосибирска был участником групп любителей оружия в соцсетях
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Стрелок из Новосибирска был участником групп любителей оружия в соцсетях 

360tv.ru 1 час назад
Молодой человек, который устроил бойню в новосибирском колледже, вероятно, увлекался оружием. Такой вывод можно сделать, изучив его страницу в социальной сети.
Парень состоял в группах, посвященных огнестрельному оружию. Также на его странице в одной из соцсетей можно заметить сообщества о национал-социализме. СК РФ выясняет все обстоятельства произошедшего.
Телеграм-канала Mash сообщил, что парень за две недели до трагедии перестал появляться в колледже, а 10 мая на 30 минут опоздал на первую пару. Оружие он в разобранном виде пронес в рюкзаке. Студент собрал огнестрел в туалете, после чего зашел в класс и начал стрелять.
В филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина в Барабинске 10 мая произошла бойня. Учащийся ранил одногруппника, а потом покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело. Руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.
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