В Воронеже ночью сработали тревожные сирены 

Причиной стала перенастройка системы оповещения. Тревожные сирены сработали в Воронеже около 3:00 четверга, 10 мая. Причиной, как оказалось, ложной тревоги могла стать перенастройка системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. Спасатели устанавливают, сколько именно сирен сработало и в каких районах. — В соответствии с планом технического обслуживания с 1 апреля 2018 года проходит перенастройка системы оповещения населения с целью повышения её надежности. Данные работы могли стать причиной несанкционированного срабатывания некоторых оконечных устройств системы, — отметили в ГО и ЧС. Сработавшие сирены разбудили горожан и не на шутку напугали. Спасатели отметили, что при возникновении звука сирены, следует звонить по номеру «112» для уточнения информации. Похожая ситуация случилась в Воронеже в июне 2017 года. Тогда тревожные сирены ошибочно сработали в Коминтерновском районе. Причиной ложной тревоги стал сбой в работе одного объектового устройства системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на улице Генерала Лизюкова. Спасатели демонтировали неисправное оборудование. Дарья Крымова
Фото — управление по делам ГО и ЧС Воронежа