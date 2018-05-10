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В селе на Чукотке объявили карантин по бешенству
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В селе на Чукотке объявили карантин по бешенству 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Карантин ввели в селе Анюйск Билибинского района из-за обнаружения бешенства у дикой лисы, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг начальник регионального управления ветеринарии Леван Сирабидзе.
"Случай бешенства зарегистрирован в Билибинском районе — небольшом селе Анюйск. Сейчас там уже введен режим карантина, который продлится два месяца, если за это время не будут зафиксированы новые случаи, что автоматически продлит срок его действия", — рассказал собеседник агентства.
Больная бешенством лиса попала в селе из соседнего района Якутии — Нижнеколымского улуса. Там сначала наблюдалось бешенство среди диких животных, а затем и у домашних северных оленей. Лиса укусила в Анюйске двух собак, но если взрослое животное было привито от бешенства, то щенок по возрасту еще нет. Через несколько дней у него начали проявляться признаки болезни, после чего животное усыпили, а биологический материал экстренно направили в Федеральный центр охраны здоровья животных, находящийся во Владимире. Специалисты подтвердили случай бешенства у щенка.
После этого вышло постановление губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, согласно которому Анюйск объявили зоной карантина, а Билибинский район — угрожаемой зоной. После этого ветеринарные врачи провели чипирование домашних животных, начали отлов бродячих и отстрел диких. В прошлом году на Чукотке отметили пять случаев бешенства у животных.
Анюйск — небольшое село, находящееся на западе Чукотки в Билибинском районе на границе с Республикой Саха (Якутия). Его население — почти 400 человек.
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