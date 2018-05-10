Ещё
Конкурс барабанщиков пройдёт в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс барабанщиков пройдёт в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
К участию приглашаются как начинающие, так и профессиональные музыканты в возрасте от 5 до 30 лет. Лучших выберут в пяти номинациях: дети до 12 лет; парни 13-17 лет и 18-30 лет; девушки 12-18 лет и 19-30 лет. Взнос за участие не взымается.
Участникам нужно будет сыграть одну заранее подготовленную композицию под «минус». Оборудование предоставят организаторы. Жюри оценит качество звука, технику исполнения, артистизм и сложность произведения.
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 15 мая 2018 года заполнить заявку и отправить выбранную для конкурсного выступления фонограмму (без вашей партии) на электронный адрес konkurs@asiamusic.ru, а 20 мая представить свою композицию в рамках конкурсной программы.
Конкурс пройдёт по адресу: Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3 А. Начало мероприятия в 11.00.
Кстати, один из членов жюри — преподаватель Московского Губернского колледжа искусств Денис Маранин 19 мая с 15.00 проведёт бесплатный мастер-класс. Для этого надо предварительно зарегистрироваться (форма заявки — на сайте www.svetomuz.ru).
АиФ Иркутск: последние новости
В Зиме пропала 80-летняя пенсионерка Новый полигон ТБО начнут строить в Нижнеудинске летом 2018 года Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, прошёл в Иркутске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80254
Медведев предложил Дворковичу новую должность111
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом67
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО87
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1223
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение