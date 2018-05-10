Конкурс барабанщиков пройдёт в Иркутске

К участию приглашаются как начинающие, так и профессиональные музыканты в возрасте от 5 до 30 лет. Лучших выберут в пяти номинациях: дети до 12 лет; парни 13-17 лет и 18-30 лет; девушки 12-18 лет и 19-30 лет. Взнос за участие не взымается.

Участникам нужно будет сыграть одну заранее подготовленную композицию под «минус». Оборудование предоставят организаторы. Жюри оценит качество звука, технику исполнения, артистизм и сложность произведения.

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 15 мая 2018 года заполнить заявку и отправить выбранную для конкурсного выступления фонограмму (без вашей партии) на электронный адрес konkurs@asiamusic.ru, а 20 мая представить свою композицию в рамках конкурсной программы.

Конкурс пройдёт по адресу: Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3 А. Начало мероприятия в 11.00.

Кстати, один из членов жюри — преподаватель Московского Губернского колледжа искусств Денис Маранин 19 мая с 15.00 проведёт бесплатный мастер-класс. Для этого надо предварительно зарегистрироваться (форма заявки — на сайте www.svetomuz.ru).