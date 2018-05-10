В Госдуме предложат меры против вмешательства в российские выборы

Поправки депутаты предложат внести в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России . Этот закон, напомним, стал ответом на принятый в США «акт Магнитского».

— Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ, — сказал Исаев.

По его словам, новый проект закона будет касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ».

"Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство", — сказал парламентарий.

Речь, по его словам, может идти и «натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства».

В законопроекте будут предложены меры по широкому кругу вопросов, пояснили в ГД

Алексей Диденко. Поправки могут предполагать арест счетов недвижимости и запрет на въезд тем, кто вмешивается в выборы в РФ, уточнил в комментарии РИА Новости один из авторов проекта, депутат ГД от ЛДПР

Другой автор, депутат-единоросс Виктор Пинский сообщил журналистам о мере для иностранных структур, которые вмешиваются в российские выборы. Законопроект предполагает возможность отнесения их к нежелательным организациям.

Первый замруководителя фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов (тоже будет соавтором), в свою очередь, ответил на вопрос о предполагаемых странах-мишенях новых поправок. «Те, кто вмешивается в наши выборы, это западные страны… Это Штаты, это европейские страны, Великобритания , прежде всего», — сказал он.

— Мы должны отвечать на те неправомерные действия, которые применяются в отношении нашей страны, причем на Западе визг идет по поводу того, что якобы наши хакеры или кто-то вмешивается в выборы, — пояснил свою позицию он, — но эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным.