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В Госдуме предложат меры против вмешательства в российские выборы
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В Госдуме предложат меры против вмешательства в российские выборы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Внесение законопроекта представителями всех фракций анонсировал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Среди авторов будет коллега Виктор Пинский.
Поправки депутаты предложат внести в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России. Этот закон, напомним, стал ответом на принятый в США «акт Магнитского».
— Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ, — сказал Исаев.
По его словам, новый проект закона будет касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ».
"Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство", — сказал парламентарий.
Речь, по его словам, может идти и «натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства».
В законопроекте будут предложены меры по широкому кругу вопросов, пояснили в ГД.
Поправки могут предполагать арест счетов недвижимости и запрет на въезд тем, кто вмешивается в выборы в РФ, уточнил в комментарии РИА Новости один из авторов проекта, депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко.
Другой автор, депутат-единоросс Виктор Пинский сообщил журналистам о мере для иностранных структур, которые вмешиваются в российские выборы. Законопроект предполагает возможность отнесения их к нежелательным организациям.
Первый замруководителя фракции Справедливая Россия" Михаил Емельянов (тоже будет соавтором), в свою очередь, ответил на вопрос о предполагаемых странах-мишенях новых поправок. «Те, кто вмешивается в наши выборы, это западные страны… Это Штаты, это европейские страны, Великобритания, прежде всего», — сказал он.
— Мы должны отвечать на те неправомерные действия, которые применяются в отношении нашей страны, причем на Западе визг идет по поводу того, что якобы наши хакеры или кто-то вмешивается в выборы, — пояснил свою позицию он, — но эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным.
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