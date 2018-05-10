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Челябинцы смогут оплатить электроэнергию без квитанции
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Челябинцы смогут оплатить электроэнергию без квитанции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жилищный кодекс РФ регламентирует сроки оплаты потреблённых населением ресурсов и коммунальных услуг — делать это необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Другими словами, электроэнергию, которую жители Южного Урала получили в апреле, нужно оплатить до 10 мая. Уложиться в эти сроки особенно важно получателям субсидии на расчёты по ЖКХ. Уведомления с начислениями бытовые потребители получают в первых числах месяца.
Что делать, если вы не получили квитанцию? Из-за праздников и выходных дней в первой декаде мая извещение могло задержаться в пути.
«Сегодня практически все платёжные системы сориентированы на систему «Город», в которой первого числа каждого месяца появляются все данные по каждому потребителю, позволяющие провести оплату за потреблённую электроэнергию, — отметил начальник управления технологических расчётов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин. — На почте или пунктах приёма платежей «Город» можно произвести оплату, просто назвав адрес. Таким образом, потребителей ничто не задерживает провести оплату до 10 числа».
Кроме того, сформированная квитанция уже в начале месяца появляется в «Личном кабинете» бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт». В сервисе есть электронный архив квитанций, любую из них можно распечатать, проверить начисления, сформировать отчёт, например, за год для анализа потребления электроэнергии и оплат. Таким образом, извещение на бумажном носителе носит уведомительный характер.
Покупка и продажа электроэнергии — процесс единый: жители платят сбытовой структуре за потреблённую электроэнергию. Сбыт этими деньгами оплачивает на оптовом рынке закупленную мощность, а сетевой организации — затраты на передачу электрической энергии. Своевременная оплата потребителями — залог качества поставляемого электричества.
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