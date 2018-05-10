Редкий волчонок родился в красноярском зоопарке

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» на свет появился редкий зверь — красный волк. Девочку назвали Геля, сообщили сотрудники зоопарка в официальном паблике «ВКонтакте».

Родители Гели приехали в Красноярск из соседних регионов: самец Кайф из Новосибирска , а самка Верона — из Читы . Детеныша пришлось у них забрать, поскольку пара не справилась со своими обязанностями. Сейчас волчонок находится на искусственном кормлении и прекрасно себя чувствует.

Источник фото: roevruchey/ «ВКонтакте»

«Красный волк считается очень редким. К тому же он находится на грани если не полного, то постепенного исчезновения. Поэтому он занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу Российской Федерации . Не во многих зоопарках России содержатся красные волки», — рассказали зоологи «Роева ручья».

В дальнейшем Гелю планируют перевезти в один из зоопарков России. В открытый вольер ее выпустят с наступлением тепла.

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