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Редкий волчонок родился в красноярском зоопарке
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Редкий волчонок родился в красноярском зоопарке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» на свет появился редкий зверь — красный волк. Девочку назвали Геля, сообщили сотрудники зоопарка в официальном паблике «ВКонтакте».
Родители Гели приехали в Красноярск из соседних регионов: самец Кайф из Новосибирска, а самка Верона — из Читы. Детеныша пришлось у них забрать, поскольку пара не справилась со своими обязанностями. Сейчас волчонок находится на искусственном кормлении и прекрасно себя чувствует.
Источник фото: roevruchey/ «ВКонтакте»
«Красный волк считается очень редким. К тому же он находится на грани если не полного, то постепенного исчезновения. Поэтому он занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу Российской Федерации. Не во многих зоопарках России содержатся красные волки», — рассказали зоологи «Роева ручья».
В дальнейшем Гелю планируют перевезти в один из зоопарков России. В открытый вольер ее выпустят с наступлением тепла.
В британском зоопарке появилась пара редких певчих птиц — Яванских зеленых сорок. За необычный окрас их прозвали черепашками-ниндзя.
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