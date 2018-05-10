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Звезда Дома-2 Мария Адоевцева подвергла опасности здоровье будущего ребенка
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Звезда Дома-2 Мария Адоевцева подвергла опасности здоровье будущего ребенка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, что в июле прошлого года экс-участница популярной телестройки Мария Адоевцева вышла замуж в второй раз — ее избранником стал мужчина по имени Михаил. Пара обвенчалась, а через несколько месяцев Мария узнала, что ждет ребенка. Отметим, что у Михаила есть дочь от предыдущих отношений, как и у Адоевцевой. Девочки присутствовали на венчании и быстро подружились.
Сейчас Мария готовится стать мамой во второй раз и все свое время проводит с детьми. Недавно девушка ездила в Одессу в гости к родственникам. Обратно Мария возвращалась на поезде, где ее продуло — в итоге в Москву Адоевцева вернулась уже заболевшей. Сейчас Мария серьезно переживает за здоровье будущего малыша, так как боится, что ее болезнь может негативно сказаться на ребенке.
Адоевцева обратилась к поклонникам за помощью и поинтересовалась, как она может поправить собственное здоровье и не навредить малышу.
«В поезде врубили кондиционер, из-за чего немного простудилась, хожу с насморком и немного нагреваюсь. Помню, когда вынашивала Лизу, началась температура, забыла тревогу, начитавшись, что температура очень опасна для плода, он там сильно нагревается, из-за чего недостает внутриутробного кислорода. Спаслась тогда компрессами из холодных полотенец и обильным питьем. Но не уверена, что это лучший метод. Подскажите пожалуйста, что беременным можно во время начинающейся простуды, чтобы поскорее поправиться?» — спросила Мария. Поклонники в комментариях дали Адоевцевой несколько полезных советов.
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