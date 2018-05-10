«Отрадно видеть вас в строю» 

Подарок, который участник Великой Отечественной войны Афанасий Патрахин получил из рук врио губернатора, пробудил в душе ветерана воспоминания. Он рассказал «Советской Сибири», как шел в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса дорогами Белоруссии, Польши, Германии, штурмовал Кенигсберг.
— Одно из самых памятных событий — ночной марш к городу Молодечно в Белоруссии, где мы попали под сильную бомбежку, — вспоминает Афанасий Поликарпович. — Немцы разбомбили 3-ю и 6-ю минометные батареи нашего полка, досталось и штабному подразделению, где я служил. В нашей тачанке, которая перевозила связистов с рациями, ездового и двух радистов убило, начальника радиостанции тяжело ранило. Я тоже получил ранение. Сам добрался до медсанбата, где меня перевязали. До утра побыл там, пришел в себя и вместе с еще одним раненым солдатом из нашего полка ушел догонять свою часть. Замкомандира полка по связи, когда увидел меня, обрадовался. Оказывается, ни одного радиста в штабе не осталось. «Садись, работай!» — говорит, кивая на рацию. Я ему показываю свою перевязанную руку: мол, не действует. А он: «А ты нам хотя бы объясняй, что делать. Мы уж сами…» Так и воевал дальше, пока рука не зажила. Это было мое первое и единственное за всю войну ранение.
За боевые заслуги Афанасий Патрахин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». На встрече с фронтовиками, тружениками, детьми войны глава области Андрей Травников рассказал о формирующейся стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Врио губернатора хотел бы, чтобы в документе развития отразился опыт ветеранов. поэтому обратился к ним с предложением поделиться мыслями о том, что в регионе требует первоочередного внимания. Председатель ветеранской организации администрации Новосибирской области Владимир Панарин от имени ветеранов заявил об их готовности поддержать это предложение, пожелал успехов Андрею Травникову и его команде во всех начинаниях. Губернаторский торжественный прием участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и военной службы по уже сложившейся традиции прошел в санатории «Парус» в поселке Кудряшовском. В этот раз в специальном заезде, приуроченном к 9 Мая, участвовали 50 человек, из которых 18 — участники войны, в том числе двое Героев Советского Союза. Андрей Травников вручил им памятные подарки и в поздравительном слове сказал: — Отрадно видеть в строю и добром здравии всех, причастных к Великой Победе, тех, кто сражался на фронтах и в партизанских отрядах, кто героически трудился в тылу, кто пережил концлагеря, тех, чье детство выпало на самые тяжелые годы в истории нашей страны — годы Великой Отечественной войны. Врио губернатора поблагодарил ветеранов, подчеркнув, что благодаря им мы живем в великой стране и можем гордиться ее историей. В преддверии Дня Победы с помощью видеосвязи Андрей Травников провел личный прием ветеранов из девяти районов области. Говорили в основном о проблемах с жильем: кто-то просил помочь отремонтировать кровлю и фундамент, кому-то нужно было заменить электропроводку и оконные блоки. — Поможем обязательно! — пообещал глава региона и тут же отдал главам районов соответствующие поручения. Также он распорядился установить в домах ветеранов системы пожарной безопасности.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №19 от 8 мая 2018 года