Мужчины ставят себе под кожу капсулы с тестостероном

Растет количество мужчин среднего возраста, которые зашивают себе под кожу капсулы с тестостероном. Не так давно через эту операцию прошёл модель и актер Антонио Сабато-младший, который утверждает, что процедура изменила его жизнь.

Зашиваемые под кожу капсулы с тестостероном становятся бурно развивающейся отраслью индустрии здоровья и красоты. Не так давно через подобную операцию прошел 46-летний актер Антонио Сабато-младший, который согласился, чтобы всю процедуру снимало телевидение. В последние 10 лет всё большее количество мужчин стало осознавать, насколько негативно на их здоровье воздействует спад уровня тестостерона в период с 40 до 60 лет. Он может вызывать усталость, тревожные состояния, уменьшение мышечной массы, а также импотенцию. Осознание этой проблемы привело к настоящему буму гормонозаместительной терапии. Недавнее исследование показало, что количество мужчин, которым врачи выписывают тестостерон, с 2001 года увеличилась в три раза. При этом эксперты отмечают, что многие представители сильного пола, которые получают тестостерон, в реальности не должны этого делать. Проблема в том, что низкий уровень мужского гормона может объясняться не только естественными возрастными процессами, но и другими вещами вроде уровня белка, а также прибавки веса. По-настоящему, тестостерон в том или ином виде должны принимать мужчины, которые прошли через всестороннюю проверку. Эндокринологи соглашаются с тем, что гормонозаместительная терапия может быть очень эффективна. Именно поэтому сохраняется потребность в разработке самых разных методик доставки тестостерона в организм помимо обычных таблеток. Среди этих методик специальные шприцы для самостоятельных уколов, гель, который может втирать сам мужчина, или его партнеры, и вот теперь капсулы с тестостероном. Последняя методика набирает особую популярность, поскольку ее проведение не требуется в ежедневном, или даже еженедельном режиме. Действие этих капсул продолжается от 5 до 7 месяцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)