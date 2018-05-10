Ещё
Россия впервые стала лидером кинопроката по версии Европейской аудиовизуальной обсерватории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия впервые стала лидером кинопроката по версии Европейской аудиовизуальной обсерватории 

360tv.ru 25 минут назад
Европейская аудиовизуальная обсерватория выяснила, что Россия стала лидером в рейтинге стран по количеству проданных билетов в кинотеатры за прошлый год. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
В 2017 году кинотеатры в России посетили 212,2 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга занимает Франция, где за прошедший период продали 209,4 миллиона билетов. Великобритания закрепилась на третьем месте — 170,6 миллиона билетов. Замыкают ТОП-5 Германия и Испания. В этих странах кинотеатры посетили 122,3 и 100,2 миллиона человек.
Премьера дебютной картины российского актера Константина Хабенского «Собибор» прошла вечером 9 мая в Российском центре науки и культуры в Нью‐Дели. Показ исторической драмы собрал полный зал.
360tv.ru: последние новости
Стрелок из Новосибирска был участником групп любителей оружия в соцсетях Петербуржцы отлили в бронзе "блокадную кошку" Госдума предложит расширить действие «закона Димы Яковлева»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80188
Медведев предложил Дворковичу новую должность92
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине182
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1210
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение