Россия впервые стала лидером кинопроката по версии Европейской аудиовизуальной обсерватории 

Европейская аудиовизуальная обсерватория выяснила, что Россия стала лидером в рейтинге стран по количеству проданных билетов в кинотеатры за прошлый год. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
В 2017 году кинотеатры в России посетили 212,2 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга занимает Франция, где за прошедший период продали 209,4 миллиона билетов. Великобритания закрепилась на третьем месте — 170,6 миллиона билетов. Замыкают ТОП-5 Германия и Испания. В этих странах кинотеатры посетили 122,3 и 100,2 миллиона человек.
Премьера дебютной картины российского актера Константина Хабенского «Собибор» прошла вечером 9 мая в Российском центре науки и культуры в Нью‐Дели. Показ исторической драмы собрал полный зал.