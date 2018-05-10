Вальщиков леса на Среднем Урале поддержат рублем

По его словам, дополнительные средства выделены региональному министерству промышленности и науки в рамках подпрограммы «Уральский технополис».

"… если я правильно помню, под «Уральским технополисом» предполагалось развитие «научно-образовательного инновационного кластера на базе УрФУ, УрО РАН и технопарка „Университетский“. Но не в этот раз. Потому что тридцать, товарищи, миллионов рублей дадены на проведение в 2018 году чемпионата России „Лесоруб-2018“ среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров», — написал депутат (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Недоумение парламентария вызвало то, что традиционно конкурсы для лесорубов устраивает Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров, а также наличие у чемпионата технического партнера — шведской компании Husqvarna.

"Теперь вопрос знатокам: какое отношение этот сабантуй имеет к бюджету Свердловской области и, тем более, к программе «Уральский технополис»? Вообще-то подобные мероприятия проводятся либо за счет корпоративных объединений, либо за счет производителей техники", — добавил Вячеслав Вегнер.

В марте текущего года депутаты свердловского ЗакСо утвердили увеличение свердловской казны на 7,4 миллиарда рублей. Отмечалось, что допсредства будут направлены на расходы здравоохранения, ремонт областных дорог, рост зарплат бюджетников, повышение МРОТ до прожиточного минимума и на сокращение дефицита бюджета.

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