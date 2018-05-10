Молодые москвичи спели «Катюшу» у посольства Украины

Москве у посольства Украины прошла акция в честь Дня Победы, в которой принимали участие 300 молодых жителей столицы. Они пришли поздравить народ соседнего государства с праздником, а еще выразить свой гнев в связи с нападением на российского дипломата в Киеве, сообщает портал «Антимайдан».

Юноши и девушки спели популярные военные песни — «Катюшу» и «Смуглянку».

«Мы братские народы, побеждали плечом к плечу, у нас нет злобы на украинцев, и мы надеемся, что они не будут поддаваться на провокации нынешних властей в Киеве», — заявил один из пришедших.

В среду, 9 мая, главу Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева облили зеленкой и нечистотами, когда он собирался поехать в Вечному огню. Злоумышленники поджидали Воробьева рядом с подъездом. По мнению Воробьева, нападавшие были из националистической организации С14.

Мы пришли сюда, чтобы показать: мы знаем, что лишь часть украинцев — не лучшая их часть — ведет себя так. Остальной народ Украины знает: мы не враги. Несмотря на то, что происходит в братской нам стране, мы поздравляем и Киев, и нынешние украинские власти с Днем Победы. Потому что в Великой Отечественной войне погибали и русские, и украинцы, и белорусы, и грузины, и многие другие. Погибали ради того, чтобы мы все могли жить, высказался еще один протестующий.

Ранее в Одесской области был жестоко убит 93-летний ветеран ВОВ. Его забил насмерть 33-летний местный житель, решивший завладеть двумя пиджаками с орденами и медалями, которые он намеревался продать.

Убийца задержан правоохранительными органами Украины, ему грозит пожизненное заключение.