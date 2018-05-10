«Активные граждане» Зеленограда могут выбрать лучших медработников

В системе референдумов «Активный гражданин» продолжается голосование за лучших медицинских работников московских округов. Принять в нем участие могут и жители Зеленограда.

Уже теперь более 194 тысяч «активных граждан» столицы проголосовали за лучших терапевтов, 191 тысяча — за лучших педиатров и почти 180 тысяч — за лучшую медицинскую сестру.

Участники голосования ставят медработникам оценку по десятибалльной шкале: 10 баллов означает «отлично», а 1 балл — «очень плохо».

По этим оценкам будет вычислен средний балл. В каждой категории будет выявлено по 10 медиков-победителей. Врачам взрослых поликлиник необходимо набрать не менее 70 голосов, а медработникам детских поликлиник — не менее 40.

Голосование продлится до начала июня.