Ещё
«Активные граждане» Зеленограда могут выбрать лучших медработников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Активные граждане» Зеленограда могут выбрать лучших медработников 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В системе референдумов «Активный гражданин» продолжается голосование за лучших медицинских работников московских округов. Принять в нем участие могут и жители Зеленограда.
Уже теперь более 194 тысяч «активных граждан» столицы проголосовали за лучших терапевтов, 191 тысяча — за лучших педиатров и почти 180 тысяч — за лучшую медицинскую сестру.
Участники голосования ставят медработникам оценку по десятибалльной шкале: 10 баллов означает «отлично», а 1 балл — «очень плохо».
По этим оценкам будет вычислен средний балл. В каждой категории будет выявлено по 10 медиков-победителей. Врачам взрослых поликлиник необходимо набрать не менее 70 голосов, а медработникам детских поликлиник — не менее 40.
Голосование продлится до начала июня.
Старое Крюково: последние новости
Участковый по району Старое Крюково представил отчёт о проделанной работе Новая модель медицинского патронажа запущена в Москве по инициативе мэра Школьники Старого Крюково изготовили для ветеранов красивые открытки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80247
Медведев предложил Дворковичу новую должность108
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом66
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО85
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1222
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение