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У Нижегородской области скоро появится Стратегия-2035
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У Нижегородской области скоро появится Стратегия-2035 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Предложения экспертов 3 мая передали главе региона Глебу Никитину, теперь проект обсудит общественность.
«Проект Стратегии-2035 — результат большой экспертной работы. В ней участвовали более 500 человек в 18 экспертных группах», — сообщил Глеб Никитин.
Документ, по его словам, содержит и основные направления развития, и отраслевые приоритеты. Стратегия определит, на чём будет специализироваться каждый промышленный кластер и какими будут ключевые показатели эффективности. Проект ставит перед регионом самые амбициозные задачи.
«Обсуждение продолжается, оно открытое. Каждый может предложить свою идею или поставить задачу, — призвал Глеб Никитин. Он поручил по максимуму привлекать жителей области к дискуссиям, которые будут идти всё лето».
«Мы постараемся предусмотреть все формы удобного общественного обсуждения, — сообщил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков. — Стратегию обсудят на самых разных площадках — и в Нижнем Новгороде, и в других городах региона».
Документ будет доступен сразу на нескольких интернет-ресурсах. Сейчас, по словам министра, завершают разработку сайта, где разместят исключительно Стратегию-2035, с возможностью обратной связи. Областные власти обещают учесть все предложения.
«Общественное обсуждение Стратегии-2035 — не только правильное, но и единственно возможное решение, — считает политолог Александр Прудник. — Стратегию пишут эксперты, которые видят определённые ситуации не так, как обычные горожане. Например, во время социологических опросов люди порой дают нетривиальные ответы, раскрывая новые решения проблем. Кроме того, часть проблем просто не видна из высоких экспертных окон».
Кроме того, это позволяет подключить нижегородцев и к реализации стратегических проектов, добавляет эксперт.
Напомним, о разработке Стратегии Глеб Никитин 25 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину.
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