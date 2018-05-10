Новостройки новой Москвы продаются вдвое лучше «старомосковских»

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Наиболее успешные проекты новостроек новой Москвы в первом квартале 2018 года продавались в 2,4 раза интенсивнее, чем самые популярные жилые комплексы в старых границах российской столицы, говорится в сообщении риелторской компании «Метриум».

Как поясняется в сообщении, оценивались проекты, на которые приходится свыше половины реализованных объектов от общего объема.

По данным компании, в новой Москве больше половины всех заключенных за квартал договоров долевого участия (ДДУ) пришлось на пять жилых комплексов. Средний темп продаж в них составил 197 квартир в месяц.

В старых же границах столицы в первом квартале половина сделок зарегистрирована в 19 проектах. По подсчетам «Метриума», средний темп продаж в них — 81 квартира в месяц.

При этом доля новостроек ТиНАО в структуре сделок с первичным жильем по Москве в целом достигла самого высокого показателя с 2014 года — 38%, говорится в сообщении.

Компания прогнозирует дальнейший рост доли новомосковских новостроек в общем объеме продаж первичного жилья столицы.