Клиент армавирской базы отдыха попал в больницу в тяжелом состоянии 

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Между отдыхающими произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина жестоко избил оппонента и скрылся.
Потерпевший был доставлен в центральную районную больницу. Врачи сообщили в полицию. Состояние госпитализированного оценивали, как тяжелое.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов установили, что расправу над клиентом базы отдыха учинил 29-летний житель г. Армавира.
Мужчина был задержан на одной из улиц города.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.