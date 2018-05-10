Клиент армавирской базы отдыха попал в больницу в тяжелом состоянии

Краснодар . 10 мая — Новая Кубань. Между отдыхающими произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина жестоко избил оппонента и скрылся.

Потерпевший был доставлен в центральную районную больницу. Врачи сообщили в полицию. Состояние госпитализированного оценивали, как тяжелое.

Мужчина был задержан на одной из улиц города.