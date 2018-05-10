Ещё
Клиент армавирской базы отдыха попал в больницу в тяжелом состоянии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиент армавирской базы отдыха попал в больницу в тяжелом состоянии 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Между отдыхающими произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина жестоко избил оппонента и скрылся.
Потерпевший был доставлен в центральную районную больницу. Врачи сообщили в полицию. Состояние госпитализированного оценивали, как тяжелое.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов установили, что расправу над клиентом базы отдыха учинил 29-летний житель г. Армавира.
Мужчина был задержан на одной из улиц города.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Новая Кубань: последние новости
На Кубани учитель физкультуры стал фигурантом дела за регулярные половые сношения со школьницей На Кубани дождливая погода продержится еще несколько дней 16-летний зацепер катался на пассажирском поезде в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80254
Медведев предложил Дворковичу новую должность111
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом67
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО87
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1223
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение